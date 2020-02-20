Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede silahlı saldırı gerçekleşti.





Ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Ölenlerin arasında Türklerin de bulunduğu belirtildi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.





Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.







(Saldırganın aracı)

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.





BİLD GAZETESİ: SALDIRGAN AŞIRI SAĞCI

Öte yandan Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiğini iddia eden gazete, saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile video bıraktığını yazdı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Hanau kentinde aralarında Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu.