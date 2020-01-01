Almanya Türk bebekleri esir alıyor! 01.01.2020 21:24

Almanya’da sistemli bir şekilde Türk çocukları ailesinden alınarak Alman ailelere veriliyor. Geçen sene ise 4 günlük bir bebeği hastanede annesinin kucağından alınıp kaçırılmıştı. Almanya Gençlik Dairesi tarafından evladı elinden alınan binlerce babadan sadece biri olan İsmail Bayar isyan etti. Alman makamları anne baba boşandı diye çocuklarına bakamayacaklarını öne sürdü. Daha iyi şartlarda yaşaması için 1999 yılında sekiz aylık olan bebeği Alman bir ailenin yanına verdi. Baba Bayar, “Bizim çocuklarımızı alarak Alman gibi yetiştiriyorlar. Almanya’nın bir tek amacı var. Türk ailelerini paramparça etmek” ifadelerini kullandı.