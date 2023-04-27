Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bugünkü programlara katılamayacağını açıklamış, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Programlarına Fuat Oktay iştirak etmişti. Erdoğan'ın Mersin programı kapsamında yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacağı öğrenildi.



Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.







KÜRESEL MEDYANIN EMPERYAL TETİKÇİLERİNDEN ALÇAK ALGI OPERASYONU

Gelişme üzerine küresel medyanın emperyal tetikçileri alçak bir algı operasyonuna soyundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği bundan kaynaklı hastaneye kaldırıldığı yalanı dolaşıma sokuldu.



Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir" açıklaması yapıldı.

"TÜRK HALKI LİDERİNİN YANINDA"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar" açıklamasını yaptı.



Altun, "Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler" dedi.



ALGI OPERASYONUNA SOYUNAN EMPERYAL TETİKÇİLERİ DEŞİFRE EDİYORUZ

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan bu sistematik dezenformasyonun zamanlaması ise oldukça manidar.



Bu bağlamda takvim.com.tr kirli algı operasyonlarıyla dünya kamuoyunu manipüle etmek isteyen medya kuruluşlarını deşifre etti.







KANADA MERKEZLİ BNN

Kanada merkezli yayıncı BNN, "Turkish President Erdogan Hospitalized After Suffering Heart Attack" başlığını atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğine dair yalanı dolaşıma soktu.



Yalan haberi güçlü zemine oturtmak isteyen BNN, Cumhurbaşkanlığı'nı kaynak göstererek skandalda zirve yaptı, "Erdoğan'ın durumu kritik, hastaneye kaldırıldı" satırlarını yazdı.









ÇİN DEVLET MEDYASI

Çin devlet medyası da Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal iftiranın küresel çapta yayılmasına ön ayak oldu. Merkezi Pekin'de bulunan CGTN America'nın apar topar paylaşımını silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.





RUS MEDYASI

Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden yürütülen rezil manipülasyona Rus medyası da müdahil oldu.



Victor Vicktop isimli Rus gazeteci sosyal medya hesabı üzerinden "Türk liderin durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve aile üyelerinin de acilen hastaneye gelmelerinin istendiği bildirildi" yalanını yaydı.















ALMAN FOCUS DERGİSİ

Almanya'nın en büyük haber dergilerinden biri olan Focus, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ortaya atılan "kalp krizi" iddiasını son dakika olarak girdi.



İlgili haberde, "Rapor: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede, doktorlar ailesini ona çağırıyor" başlığı atıldı.





FETÖ'CÜLERİN YAKIN DOSTU DURUR MU!

Kanada, Alman, Rus, Çin medyasının ön ayak olarak yaydığı 'Erdoğan kalp krizi geçirdi' iftirasına müdahil olan bir isim vardı ki tüm dikkatleri üzerine topladı.

O isim ABD'deki derin yapılarla iltisakı bulunan, Dış İlişkiler Konseyi üyesi, Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Steven Cook...



Cook, "Erdoğan'ın sağlığı bir süredir gündemde" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunarak seçim ağzı algı operasyonu yapmak istedi.



George HW Bush, Hilary Clinton örneklerini sıralayıp "Onların durumu iyiydi Erdoğan'ın durumu kötü" imasında bulunan Steven Cook, 7'li koalisyona destek vermesiyle de biliniyor.



DARBEYİ AKLAMAYA ÇALIŞMIŞTI

Öte yandan Cook, FETÖ'cüleri aklamaya çalışmış, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini meşrulaştırmaya yeltenmişti.



FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin hemen ardından Amerikan Washington Post gazetesine yazdığı bir yazıda da Cook, Türk halkının darbeye direnişini küçümseyerek, "Bu darbe girişimi 10 yıl geriden geliyor, Türkiye'de her 10 yılda bir askeri darbe olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Cook, FETÖ'cülerin de yakın dostu. Cook, azılı FETÖ'cü Cevheri Güven için "Cevheri Güven gibi sürgündeki gazeteciler hükumetten daha güvenilir." ifadelerine imza atmıştı.