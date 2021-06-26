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Alman ve İngiliz'in Kanal İstanbul hazımsızlığı! Deutsche Welle ve BBC’den provokasyonlarını sürdürdü

Alman ve İngiliz'in Kanal İstanbul hazımsızlığı! Deutsche Welle ve BBC’den provokasyonlarını sürdürdü
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Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Temel atma törenine katılan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC provokasyonlarını sürdürdü. Duruma sert tepki gösteren Armatör Mehmet Koç, "Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler" ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli bugün atıldı.

6 yıl içerisinde projesinin tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin bu hamlesi yabancı medya kuruluşları tarafından provoke edildi.

A Haber canlı yayınına katılan Armatör Mehmet Koç, Deutsche Welle ve BBC'nin çılgın projeyi provoke ettiğini söyledi.

Koç; "Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olamamalı diye yayın yapıyorlar. Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar 'köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?' diye sonra bu yanıtı alıp 'vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor' diye çeviriyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler." dedi.

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