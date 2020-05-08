Bartın'a bağlı Amasra ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Recai Çakır'ın, alkol tutkusu başına iş açtı. Belediye Başkanı seçilmeden önce de, seçildikten sonra da alkol bağımlısı olduğu belirtilen, CHP'li başkan, Ramazan ayında ve koranavirüs tedbirleri nedeni ile, restaurantların kapalı olmasına rağmen, arkadaşları ile bir araya gelip alkol alemi yapınca ilçe sakinleri ayağa kalktı.
Alkol tutkunu CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazanda da ulu orta kafayı çekince başına iş aldı
08.05.2020 20:32
- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den terör örgütü DHKP-C'ye destek
- Bodrum'a Ziyaretçi Akını! Tatilciler Dikkat! / A Haber
- Marmaray'da Vagonlar, Tek Tek Dezenfekte Ediliyor! / A Haber
- Türkiye'yi yıkmak isteyen eller devrede! Ekonomi neden saldırı altında? Kimler IMF'ye muhtaç olmamızı istiyor?
- Alkol tutkunu CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazanda da ulu orta kafayı çekince başına iş aldı
- Bursa Osmangazi'de 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı
- Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum'daki usulsüz villası hakkında encümen kararı çıktı
- Gaziantep'te çöpte bulunan bebeğin annesinin ifadesi alındı! Bakın neden terk etmiş
- Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru!
- Türkiye neden saldırıların hedefinde? Bakan Albayrak’ın hangi hamlesi finans tetikçilerini rahatsız etti?
- Son dakika: CHP'den skandal bir açıklama daha! CHP'li Muharrem Erkek: “Darbeler ve krizler hep oldu zaten yarın da olacak”
- Son dakika: Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu