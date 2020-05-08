RAMAZAN İMSAKİYE
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Alkol tutkunu CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazanda da ulu orta kafayı çekince başına iş aldı

Alkol tutkunu CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ramazanda da ulu orta kafayı çekince başına iş aldı
08.05.2020 20:32

Bartın'a bağlı Amasra ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Recai Çakır'ın, alkol tutkusu başına iş açtı. Belediye Başkanı seçilmeden önce de, seçildikten sonra da alkol bağımlısı olduğu belirtilen, CHP'li başkan, Ramazan ayında ve koranavirüs tedbirleri nedeni ile, restaurantların kapalı olmasına rağmen, arkadaşları ile bir araya gelip alkol alemi yapınca ilçe sakinleri ayağa kalktı.


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