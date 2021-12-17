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Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nu istemiyor! Tarihi gaf...

Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nu istemiyor! Tarihi gaf...
17.12.2021 15:55 - Son Güncelleme: 17.12.2021 15:56

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Cüneyt Özdemir dolar üzerindeki manipülatif yayınlarına hız verdi. YouTube kanalına Başkan Erdoğan'a muhalif olan kim varsa çıkaran Özdemir'in bugünkü konuğu Ali Babacan oldu. Özdemir'in "Erken seçim yapılmalı mı? sorusuna Babacan başta, hemen erken seçim yapılmalı ifadelerini kullanırken konuşmanın ilerleyen kısımlarında Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna "Henüz erken. Aday yıpranır" cevabını verdi. Bu açıklamanın bir diğer önemli yansımasında da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ittifak isterse adayım" sözlerine karşılık Babacan'dan olumsuz yanıt gelmiş oldu. Haberin detayları...

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