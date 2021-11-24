Algı operasyonları nasıl yapılır? KGB ajanı ekonomiyi çökertme operasyonunu 37 yıl önce böyle anlattı...

Türkiye'ye dolar saldırısı düzenlenleniyor. Batı destekli ekonomik saldırının siyasi anlaşmazlık temelli olduğu aşikar görünüyor. Türkiye'nin büyüyen ekonomisine rağmen halkın refahına kasteden bu saldırının ana hedefi Başkan Erdoğan'ın halk ile olan bağını zayıflatmak dersek yanlış konuşmuş olmayız. Peki sosyolojik olarak istenilen sonuca ulaşılabilecek mi? Eski üst düzey KGB ajanı Bezmenov, Batı'nın ekonomik operasyonu nasıl gerçekleştirdiğini anlattığı yıllar önceki röportajı bugüne ışık tutuyor.

Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov'un açıklamaları şöyle:

"ZAMANIN, PARANIN VE İŞGÜCÜNÜN SADECE YÜZDE 15'İ CASUSLUĞA HARCANIYOR"

"KGB'nin ana vurgusu istihbarat alanında değil. Benim görüşüme ve kalibremin birçok savunucusunun görüşe göre. Zamanın, paranın ve işgücünün sadece yüzde 15'i casusluğa harcanıyor. Diğer yüzde 85'i yavaş bir süreç ki bu ya ideolojik yıkılma ya da KGB'nin dilinde aktif olarak uygunsuzluk ya da psikolojik savaş olarak adlandırdığımız aktif önlemler diyoruz.

"DEMORALİZE OLMUŞ BİR KİŞİ GERÇEK BİLGİYİ DEĞERLENDİREMEZ"

Daha önce de belirttiğim gibi gerçek bilgilere maruz kalmanın artık bir önemi yok. Demoralize olmuş bir kişi gerçek bilgiyi değerlendiremez. Gerçekler ona hiçbir şey söylemiyor. Ona bilgi, gerçek kanıtlar, belgeler, resimler yağdırsam bile onu zorla Sovyetler Birliği'ne götürsem ve toplama kampını göstersem bile o buna inanmayı reddedecek. Bir tekme alana kadar.

"BİR ULUSUN İSTİKRARINI BOZMAK SADECE 2 İLA 5 YIL SÜRER"

Bir sonraki aşama istikrarsızlaştırmadır, bu sefer bizim fikirlerinizi ve tüketim kalıplarınızı umursamıyoruz. Abur cubur yiyip şişman ve sarkık olmanız artık önemli değil. Bu sefer bir ulusun istikrarını bozmak sadece 2 ila 5 yıl sürer. Önemli olan esaslar ekonomi, dış ilişkiler ve savunma sistemleri.

"BİR ÜLKEYİ KRİZİN EŞİĞİNE GETİRMEK SADECE ALTI HAFTA KADAR SÜREBİLİR"

Bundan sonraki aşama elbette krizdir. Bir ülkeyi krizin eşiğine getirmek sadece altı hafta kadar sürebilir. Orta Amerika'da şimdi ve krizden sonra bunu görebilirisiniz. Şiddetli bir güç yapısı ve ekonomi değişikliği ile normalleşme dönemi denilen bir döneme girdiniz. Süresiz olarak sürebilir.

"NORMALLEŞME ALAYCI BİR İFADEDİR"

Normalleşme, 1968'de Sovyet tankları Çekoslavakya'ya girdiğinde Sovyet propagandasından ödünç alınan alaycı bir ifadedir. Yoldaş Brejnev kardeş Çekoslavakya'daki durumun artık normalleştiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak olan budur. Durum iğrenç bir şekilde kontrolden çıktı.

"ABD, BARIŞ ZAMANLARINDA YAŞADIKLARINI DÜŞÜNEN BAŞKA BİR NESİL YETİŞTİRİYOR"

Amerikan politikacılarının çoğu, medya ve eğitim sistemi, barış zamanlarında yaşadıklarını düşünen başka bir nesil yetiştiriyor. Yanlış. Amerika Birleşik Devletleri savaş durumundadır.

"SİSTEM BU! SAATLİ BOMBA HER SANİYE TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Bu sistemin temel ilkelerine ve temellerine karşı ilan edilmemiş topyekün savaş ve bu savaşın başlatıcısı yoldaş Andropov değildir. Elbette sistem bu. Ne kadar gülünç olursa olsun, kimilerini korkutsa da korkutmasa da kulağa dünya komunist sistemi ya da dünya komünist komplosu gibi gelebilir. Şimdiye kadar korkmadıysan umrumda değil. Hiçbir şey sizi korkutamaz ancak bu konuda paranoyak olmanıza gerek yok. Ne? Benden farklı olarak yaşamak için kelimenin tam anlamıyla birkaç yılınız varken gerçekte neler oluyor?

Birleşik Devletler uyanmadıkça saatli bomba her saniye tıkır tıkır işliyor. Felaket yaklaşıyor ve yaklaşıyor."