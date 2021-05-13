Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan Ali Babacan'a tepki: Arkadan hançerlemede akla gelecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. Babacan'ın ihanet itirafını değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti.

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Gül'ü muhalefetin ortak adayı göstermek istediklerini söyledi.

ARKADAN HANÇERLEMELER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA AKILLARA GELECEK

Babacan'ın ihanet itirafını değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'e ciddi tepkilerin olduğunu aktaran Pazarcı, "Hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FIRILDAK KUBİLAY BENZETMESİ

Geçtiğimiz günlerde ihaneti itiraf eden Babacan'ın tavrının da tartışılacağını söyleyen Pazarcı, "Belki de Türkiye'de ileride bir takım örnekler verilirken bir dayanak haline gelecek. Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.

BİR DÖNEMDE 4 PARTİ ROZETİ

20 Dönem Afyonakrahisar Miletvekili olan Uygun, DSP'den milletvekili olarak seçildi.

Uygun bir dönem içerisinde ANAP, DYP, MHP ve DSP partilerinin rozetlerini yakasına taktı

DSP ile DYP arasında gidip geldikten sonra MHP'ye geçip 20 gün sonra oradan da ayrılan Uygun, DTP'ye geçeceği de iddia edilmişti.

DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı'nın kuruluşu 1983

DYP İl Genel Meclisi üyeliği 1984

ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Genel Meclisi üyeliği 1989

CHP Sincanlı Belediye Başkan adayı 1994

DSP Afyon milletvekili 24.12.1995

DYP'ye geçiş 3.7.1996

DSP'ye dönüş 6.7.1996

Yeniden DYP 30.7.1996

MHP'ye geçiş 27.6.1997 MHP'den istifa 19.7.1997