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AK Parti’den CHP’ye sokak çağrısı tepkisi!
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AK Parti'den CHP'ye sokak çağrısı tepkisi!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 14:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'lilere, İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmalarına dair açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi. Çelik, CHP'nin soruları geçiştirerek iç kavgalarını bastırmaya çalıştığını ve demokratik protesto hakkını istismar ettiğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür ve CHP'lilerin İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çelik, iddialara cevap veremeyen CHP'lilerin, soruşturmaları kendi iç kavgalarını bastırmak için kullandıklarını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Sosyal medya)

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar.

Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir.

CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı.

Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir.

CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.

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