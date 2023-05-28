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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar: “Suyu bulunduran açıklama CHP’den geldi”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar: “Suyu bulunduran açıklama CHP’den geldi”
28.05.2023 19:26

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “CHP sözcüsü telaş içinde konuşuyor” ifadelerini kullanan Çelik, “Suyu bulunduran açıklama CHP’den geldi” dedi.

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