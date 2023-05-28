AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “CHP sözcüsü telaş içinde konuşuyor” ifadelerini kullanan Çelik, “Suyu bulunduran açıklama CHP’den geldi” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar: “Suyu bulunduran açıklama CHP’den geldi”
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