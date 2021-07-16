CHP'li Faik Öztrak'tan, Başkan Erdoğan'a iftira! ''15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu"

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP yeni bir skandala daha imza attı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'cü hainlerin tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen ve meydanlarda milletle beraber darbeye karşı koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Öztrak, "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin darbeye karşı direnişiyle püskürtülen FETÖ'cü kalkışmanın üzerinden 5 yıl geçti.

FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' ve 'kontrollü' diyen CHP yeni bir skandala daha imza attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine ve tehditlerine aldırmadan milleti darbeye karşı meydanlara davet eden ve kendisi de darbecilere karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"SEMALARDA KONFORLA DOLAŞIYORDU"

Öztrak, tüm tehditlere rağmen o gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "15 Temmuz'da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Öztrak, konuşmasında "Ordunun içine yerleştirilen hainler milletimize silah çekmişlerdir. O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır" dedi.

ERDOĞAN TEHDİTLERE RAĞMEN HAVALİMANINA GELDİ

Başkan Erdoğan, darbe girişimi gecesi tüm tehditlere rağmen Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı aprona giren yüzlerce vatandaş karşıladı.

KILIÇDAROĞLU KAHVE İÇEREK İZLEDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek darbe girişimini televizyondan takip etmişti.