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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 08:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 08:45

AK Parti seçim beyannamesinde neler var?

Gözler AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesine çevrildi. Beyanname bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak. 8 ana başlıktaki beyannamenin ana teması gerçek belediyecilik.

Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak.

MANİFESTONUN ANA TEMASI GERÇEK BELEDİYECİLİK
AK Parti, seçim manifestonu Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak.

Manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever" ilkeleri olacak.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.

Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR
Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak.

BİSİKLET DOSTU ŞEHİRLER

Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak.



Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.

Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:

Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Dirençli şehirler

Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

Toplumsal Refah öncelili Şehir Ekonomileri

Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik

Kültür Üreten Şehirler

Hizmet ve Eser Belediyeciliği

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