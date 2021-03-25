AK PARTİ MKYK! Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimdir, görevleri neler? İşte o liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Kongre sonrası Erdoğan başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) seçti. MYK üyeleri kimdir, görevleri nedir? İşte detaylar...

MYK üyeleri kimdir, görevleri neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

YEDEK ÜYELER

Tamer Akkal

Mücahit Yanılmaz

Azmi Ekinci

Hikmet Ayar

Korkmaz Karaca

Ahmet Bilal Kıymaz

Vildan Polat

Halise Çiftçi

Arzu Silin Günaydın

Davut Coşkun Şiviloğlu

Işıl Kurnaz Baltacı

Emre Çalışkan

Melek Şimşek

Murat Çiçek

Emre Cemil Ayvalı

Sümeyye Bozkurt

Eyüp Gökhan Özekin

Fatih Çiftçi

Ali Arif Özzeybek

M. Belma Erdoğan

Nazan Aytop

Neslihan Cenk

Nesrin Ulema

Serpil Yılmaz

Sevde Sena Dağlı

Tuba Köksal

Aişe Nur Nacar

Mehmet Karabay

Harun Armağan

Kurtcan Çelebi

Ayşe Güliz Yılman

Mehmet Umur

Şevki Şar

M. Fatih Gök

Ahmet Fethan Baykoç