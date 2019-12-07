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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Başkan Erdoğan için özel video

07.12.2019 23:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlanan video izletildi. İşte o video...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlanan video izletildi.

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