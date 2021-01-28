AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na deprem bütçesi tepkisi

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa İstanbul İl Başkanına baksın." dedi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Şenocak,"1 milyar liralık deprem bütçesini 350 milyon liraya indirdi. İşte CHP zihniyeti budur. Göreve geldiğinizden beri yaptığınız tek iş AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin tabelasını değiştirmek." ifadelerini kullandı.