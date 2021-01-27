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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan provokasyondan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan provokasyondan vazgeçmeli
27.01.2021 22:01
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." ifadelerini kullandı.
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