Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan provokasyondan vazgeçmeli

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Görüşmelerin tekrar başlaması önemli. Arzumuz devam etmesi. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım." ifadelerini kullandı.