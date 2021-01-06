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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok 'darbe' imalarını yorumladı: Erken seçim ortamı yaratmaya çalışıyorlar

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok 'darbe' imalarını yorumladı: Erken seçim ortamı yaratmaya çalışıyorlar
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP yandaşı Can Ataklı darbe imasında bulundu. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, son günlerde zincirleme bir şekilde sahneye konulan darbe imaları, eylem çağrıları ve 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söz konusu protestoların "erken seçim" amacıyla yapıldığının altını çizen Altınok, ‘’Farklı siyasi parti temsilcileri Türkiye’nin erken seçime gitmesi lazım yönünde bir propaganda yapıyorlar’’ şeklinde konuştu.


Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP yandaşı Can Ataklı darbe imasında bulundu. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, son günlerde zincirleme bir şekilde sahneye konulan darbe imaları, eylem çağrıları ve 'Boğaziçi' provokasyonuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söz konusu protestoların "erken seçim" amacıyla yapıldığının altını çizen Altınok, ''Farklı siyasi parti temsilcileri Türkiye'nin erken seçime gitmesi lazım yönünde bir propaganda yapıyorlar'' şeklinde konuştu.
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