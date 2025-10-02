PODCAST CANLI YAYIN
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı

Ağrı’nın Dörtyol Kavşağı’nda, aralarında husumet bulunan iki aile adliye çıkışında karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada ikisi ağır 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olaya anında müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Ağrı'nın Murathan köyünde yaşayan ve aralarında geçen yıldan bu yana husumet bulunan iki aile, Ağrı Adalet Sarayı'ndaki dava çıkışı yeniden karşı karşıya geldi.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Adliye çıkışında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu ortalık karıştı.

4 kişi yaralandı

Kavgada ikisi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis anında müdahale etti

Adalet Sarayı'nda görevli polisler kavgaya anında müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma başlatıldı

