Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı

Ağrı'nın Murathan köyünde yaşayan ve aralarında geçen yıldan bu yana husumet bulunan iki aile, Ağrı Adalet Sarayı'ndaki dava çıkışı yeniden karşı karşıya geldi.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Adliye çıkışında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu ortalık karıştı.

4 kişi yaralandı

Kavgada ikisi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis anında müdahale etti

Adalet Sarayı'nda görevli polisler kavgaya anında müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma başlatıldı

