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Ağrı Doğubayazıt'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit

Ağrı Doğubayazıt'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit
24.01.2023 17:21

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Ağrı’da buzlanma nedeniyle askeri araç kaza yaptı. Kazada 1'i uzman çavuş 1'i sözleşmeli er 2 askerimiz şehit oldu. Kazada yaralı askerlerin de olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

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Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit düştü.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN 2 ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Iğdır'da bugün meydana gelen araç kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan yaralanmış, personellerimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar da yayımladığı mesajda, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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