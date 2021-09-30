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AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
30.09.2021 09:03
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Gelen son dakika haberine göre, AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.22'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı.

Saat 01.22'de meydana gelen depremin derinliği 5.51 kilometre olarak ölçüldü.

ÜST ÜSTE DEPREMLER
AFAD tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise 4,3'lük depremin hemen ardından aynı bölgede 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntının daha yaşandığı belirtildi.

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