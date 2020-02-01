AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı 01.02.2020 21:45

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu bildirildi.

Paylaşımda AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

Sivrice'de 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı video 1 dakika 6 saniye sürüyor.