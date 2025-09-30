Adıyaman'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti!

Adıyaman'dan Kahta yönüne ilerleyen Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Yakup Gültekin yönetimindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Aile fertleri hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30), eşi Esmanur Gültekin (24) ile çocukları Belinay (4) ve Muaz Gültekin'in (1) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler morga kaldırıldı

Hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otobüs şoförü gözaltında

Kazada yaralanan otobüs şoförü Selahattin S., hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.