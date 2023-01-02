Adaylık için her türlü dolabı çeviren Kılıçdaroğlu bu sefer kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal'ın kapısını çaldı

Kemal Bey, telefona sarıldı. Randevu almak için günlerce Deniz Bey'i aradı. Ancak her defasında olumsuz cevapla karşılaştı. Buna rağmen durmadı.







Baykal, ısrar üzerine kapıyı açtı. Fakat, Kılıçdaroğlu'nun adaylık heyecanına ortak olmadı. Destek bulamayan Kemal Bey'in yüzü gülse de masadan hüsranla ayrıldı.