Haberler Haber Videoları Adaylık için her türlü dolabı çeviren Kılıçdaroğlu bu sefer kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal'ın kapısını çaldı

Adaylık için her türlü dolabı çeviren Kılıçdaroğlu bu sefer kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal'ın kapısını çaldı

Adaylık için her türlü dolabı çeviren Kılıçdaroğlu bu sefer kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal'ın kapısını çaldı
02.01.2023 10:42

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Kılıçdaroğlu, adaylık için kılıçları ‘ kuşandı! önce İmamoğlu'nun üstünü çizip altılı masayı karıştırdı. Şimdi de destek bulmak için Baykal'ın kapısını çaldı. Ancak iddiaya göre umduğunu bulamadı!

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Kemal Bey, telefona sarıldı. Randevu almak için günlerce Deniz Bey'i aradı. Ancak her defasında olumsuz cevapla karşılaştı. Buna rağmen durmadı.



Baykal, ısrar üzerine kapıyı açtı. Fakat, Kılıçdaroğlu'nun adaylık heyecanına ortak olmadı. Destek bulamayan Kemal Bey'in yüzü gülse de masadan hüsranla ayrıldı.

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