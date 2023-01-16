Adana Yüreğir'de dehşet anları! Annesini öldürdü, dayısını yaralayıp kaçtı

Adana'da 17 yaşındaki B.A isimli genç eve alkollü geldiği için kendisine kızan annesini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B. A. akşam eve alkollü geldi. Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı.

DAYI DA OLAYA KARIŞINCA KAVGA ÇIKTI

Tartışmaya dayısı da karışınca kavga çıktı. Bunun üzerine B. A. silahla ateş edip annesini kafasından vurup kaçtı.

ANNESİ ÖLDÜ

Anne ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Zanlı ise polis tarafından olaydan iki saat sonra yakalandı. Annenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının sorgusu devam ediyor.