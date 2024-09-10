Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması!

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 17:32

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiğini vurguladı. Şu ana kadar elde edilen delillerin büyük bir dikkatle incelendiğini belirten Tunç, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

"Soruşturma Gizli Yürütülüyor"

Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 157. maddesi gereğince soruşturmanın gizli olduğunu hatırlatarak, bu süreçte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Resmi makamların, soruşturma ile ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğini söyleyen Tunç, ancak gizliliğin ihlal edilmemesi gerektiğini de özellikle belirtti.

"Dezenformasyon İçeren İfadelere Yer Veriliyor"

Adalet Bakanı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, soruşturmanın gizliliğine zarar verebilecek dezenformasyon içerikli ifadelere yer verildiğini de dile getirdi. Bu tür yanlış bilgi paylaşımının soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyebileceğini belirten Tunç, bu süreçte herkesin hassas davranması gerektiğini ifade etti.

"Katiller Adalet Önüne Çıkarılacak"

Bakan Tunç, Narin Güran'ı katledenlerin adalet önüne çıkarılacağının altını çizdi ve bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı. Tunç, "Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır" dedi.

Bu acı olayla ilgili soruşturmanın selameti için kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkı çerçevesinde resmi açıklamalara dikkatle riayet edilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.