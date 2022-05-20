Açık cezaevi izinleri son dakika 2022! cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi...

Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi covid 19 izin bitiş tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren ve gün içerisinde yoğun bir şekikde araştırılan cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yazılı açıklaması ile netleşti. İşte ayrıntılar...

CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?



Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?



Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.