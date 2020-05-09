ABD'li uzmandan flaş açıklamalar: Kovid-19'da ikinci dalga mümkün mü?

09.05.2020 22:35

Salgının etkisi altındaki Avrupa'da normalleşme için ilk adımlar atıldı. Peki ikinci dalga tehlikesi var mı? Kovid-19'un mutasyona uğraması ne anlama geliyor? ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör William Schaffner merak edilen soruları yanıtladı. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un özel haberi...

Salgının etkisi altındaki Avrupa'da normalleşme için ilk adımlar atıldı. Peki ikinci dalga tehlikesi var mı? Kovid-19'un mutasyona uğraması ne anlama geliyor? ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör William Schaffner merak edilen soruları yanıtladı. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı...

ABD'Lİ UZMANDAN KORKUTAN UYARI: İKİNCİ BİR DALGA OLACAK!

Soru: Sizce ikinci dalga, ilki kadar ölümcül olabilir mi?

Schaffner: Bence ikinci bir korona virüs dalgası olacak. Muhtemelen bu sonbaharda gerçekleşecek ve influenza ile karıştırılacak. Çünkü korona virüs ve influenza birbirlerine benzer semptomlar gösteriyor. İkinci dalga çok ciddi olabilir çünkü halen enfekte olmamış çok sayıda insan var. Yani korona virüs uzun bir süre daha bizimle birlikte olacak. Singapur ve Hong Kong ikinci dalgayı yaşadı ama etkisi daha düşüktü. Biz de ikinci dalgayı yaşayabiliriz ama vaka sayısını düşük tutmak istiyorsak sosyal mesafeyi korumalıyız. Ellerimizin hijyenini sağlamalıyız. Maskelerimizi takmalıyız. Birbirimizden 1 metre kadar uzak durmalıyız. bunlar, ikinci dalgayı düşük seviyede tutmamıza yardımcı olur.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI MI?

Soru: Virüslerin mutasyona uğradığını biliyoruz. Yeni tip korona virüs de mutasyona uğruyor. Peki virüsün mutasyona uğraması halihazırda yürütülen aşı çalışmalarını nasıl etkiliyor?

Schaffner: Bu virüs oldukça stabil. Biraz mutasyona uğruyor ama çok fazla değil. Yani şu anda aşının ve virüsün birbirlerine yakın bir uyumu yakalayacağı konusunda umutluyuz. Benim umudum bu yönde. Tedavi konusunda umuyoruz ki, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilaçların klinik denemelerinden daha fazla şey öğreneceğiz. Aşı konusunda ise çok emin değilim. Belki bir yıl sonra. İngiliz meslektaşlarımız, bu sonbaharda bir aşıya sahip olabileceğimizi düşünüyor. Eylül, ekim, kasım gibi. Umuyorum ki haklılardır. Çünkü aşı Kovid-19'u kontrol altına alma konusunda oldukça önemli.

KORONA VİRÜS KENDİLİĞİNDEN YOK OLUR MU?

Soru: 2003'te dünya sars salgınına tanıklık etti ve sars virüsü bir zaman sonra mutasyona uğrayarak kendi sonunu getirdi. Benzer bir durumu Kovid-19'da da yaşayabilir miyiz?

Schaffner: Eğer Kovid-19 insanları enfekte etme özelliğini kaybederse bu harika olur ama buna güvenemeyiz. Kovid-19'un bir süre daha bizimle birlikte olacağı gerçeğine hazırlıklı olmalıyız. Yani aşı üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Kovid-19 ile mücadeleye devam edeceğiz. Test yapmak çok ama çok önemli. Karantina ve evde kalmak önemli. El hijyeni, sosyal mesafeyi korumak önemli. İnsanlara dışarıdayken 'maske takın' demeyi sürdürüyorum. Yeni tedavileri ve aşıyı bulmaya çalışırken tüm bunlar çok önemli.

Soru: Nasıl oldu da korona virüs dünyanın dört bir yanına bu kadar hızlı bir şekilde yayıldı?

Schaffner:: Bu çok ama çok bulaşıcı bir virüs. Boğazımızda ve göğüsümüzde bulunuyor. Eğer enfekte olmuşsak nefes verdiğimizde virüsü dışarı soluyoruz. Bu virüs, yakınınızdaki kişilere çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Virüs kısa mesafede havada kalıyor. Virüsün uzun bir süre boyunca havada kaldığını düşünmüyoruz. Yani virüsün bulaşması için gerçekten yakın temasta bulunmak gerekiyor.

Soru: Merak edilen konulardan biri de, enfekte olan hamile kadınların nasıl etkilendiği. sizin elinizdeki bilgiler ne yönde?

Schaffner: Hamilelikte korona virüse ilişkin bilgi halen gelişiyor. Kimi zaman enfekte olan kadınların düşük yapabileceğine ya da erken doğum yaşayabileceğine dair varsayımlar var. Bir diğer şey de korona virüsün kimi zaman bebeğe geçebiliyor olması ama bebeğin hasta olup olmayacağına dair kesinlik yok. Bunların hepsi çok yeni bilgiler.



