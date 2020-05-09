Koronavirüs kabusunda flaş gelişme! Koronavirüs cinsel yolla bulaşıyor mu?
Koronavirüs salgını ile ilgili her gün yeni son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni incelemede, koronavirüs hastası bir kişinin spermlerinde de virüs tespit edildi. Bu araştırma sonucunda koronavirüsün tıpkı AIDS'e yol açan HIV virüsü gibi cinsel yolla da bulaşabileceğine ilişkin şüphe doğdu.
Çin'in Vuhan kentinde geçtiğimiz aralık ayında ilk bildirimi yapılan corona virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı şimdiye kadar dünya genelinde 270 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Virüs dünya genelinde 4 milyona yakın kişiye bulaştı. Çok sayıda ülkede corona virüsle ilgili araştırma ve aşı çalışması yapılıyor.
Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, "Koronavirüsü bazı Kovid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" açıklamasını yaptı. 'JAMA Network Open' isimli dergide yayımlanan araştırmada, bu hastalardan yüzde 9'unun iyileşme sürecinde olduğu ve koronavirüsün bu süreçte de spermlerde bulunduğu aktarıldı.
'ÜREME SİSTEMİNDE YAŞAYABİLİYOR'
Çinli araştırma ekibi, "Corona virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı. Bilim insanları bu tespitin şaşırtıcı olmadığını söylerken, "Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor" açıklamasını yaptı.