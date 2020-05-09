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Koronavirüs kabusunda flaş gelişme! Koronavirüs cinsel yolla bulaşıyor mu?

Koronavirüs salgını ile ilgili her gün yeni son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni incelemede, koronavirüs hastası bir kişinin spermlerinde de virüs tespit edildi. Bu araştırma sonucunda koronavirüsün tıpkı AIDS'e yol açan HIV virüsü gibi cinsel yolla da bulaşabileceğine ilişkin şüphe doğdu.

09.05.2020 10:13 - Son Güncelleme: 09.05.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





