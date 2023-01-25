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ABD'den sonra bir hamle de Almanya'dan! Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu

ABD'den sonra bir hamle de Almanya'dan! Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu
25.01.2023 15:28

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Son dakika haberi! ABD'nin Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceğini duyurmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı. Almanya'nın açıklaması sonrası Hollanda ve İspanya da tanklar için yeşil ışık yaktı.

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ABD'nin Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceğini duyurmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Kiev'e Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğu ve "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz." dediği aktarıldı.

Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

HOLLANDA VE İSPANYA DA YEŞİL IŞIK YAKTI
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'nın Ukrayna'ya muharebe tankları teslim etmeye hazır olduğunu söyledi. RTL'ye konuşan Rutte, "Hollanda'dan bir katkı olması gerekirse, bunu yapmaya hazırız" dedi.

Rutte, Hollanda'nın şu anda Almanya'dan kiraladığı tankları satın almayı ve bunları Ukrayna'ya tedarik etmeyi seçebileceğini söyledi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise, Almanya'nın tankları göndermeyi ve diğer NATO müttefiklerinin de aynısını yapmasına izin vermeyi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları sağlamaya açık olduğunu söyledi.

EFE haber ajansına İspanya'nın Batılı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ederek Ukrayna'nın Rus işgalini savuşturmasına yardım edeceğini söyledi.

Elcano düşünce kuruluşundan güvenlik ve savunma araştırmacısı Felix Arteaga'ya göre İspanya'nın 108 adet 2A4 tankı var

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