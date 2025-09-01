PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma görevi yaparken karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 5 gün önce gözaltına alındığı öne sürülen Dr. Furkan Dölek'in (36) annesi Zuhal Dölek, “3-4 gündür çocuğumdan hiç haber alamadık. Zor durumdaydı ve sağlık sorunları vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Devletimizin ve büyükelçimizin desteğiyle çocuğumun nerede olduğunu öğrenecek ve yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. Oğluma sağ salim kavuşmayı istiyoruz” dedi.

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı

