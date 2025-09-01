ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma görevi yaparken karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 5 gün önce gözaltına alındığı öne sürülen Dr. Furkan Dölek'in (36) annesi Zuhal Dölek, “3-4 gündür çocuğumdan hiç haber alamadık. Zor durumdaydı ve sağlık sorunları vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Devletimizin ve büyükelçimizin desteğiyle çocuğumun nerede olduğunu öğrenecek ve yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. Oğluma sağ salim kavuşmayı istiyoruz” dedi.