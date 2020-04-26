ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

26.04.2020 15:18

Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı. Sarah Scott ile evlenen ve tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki corona virüs sürecinden kendi yaşadığı bir olayı anlattı. "Tırın soğutmalı dorsesinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdım." diyen Tolga Karel'in sözleri şok etkisi yarattı.

Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, uzun bir süredir tır şoförlüğü yapıyor. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Karel, işine ve yaşamına dair açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. 2017 yılında Türkiye'den Amerika'ya taşınan ve Sarah Scott ile evlenen Tolga Karel, tır şoförlüğü yapmaya başladı. Aylık kazancının 8 bin dolar olmasıyla çok konuşulan Karel, Amerika'daki hayatına dair ilginç açıklamalar yaptı.