ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!
Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı. Sarah Scott ile evlenen ve tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki corona virüs sürecinden kendi yaşadığı bir olayı anlattı. "Tırın soğutmalı dorsesinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdım." diyen Tolga Karel'in sözleri şok etkisi yarattı.
26.04.2020 15:19
- Son Güncelleme: 26.04.2020 15:19
ABD'de yaşayan Tolga Karel, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, uzun bir süredir tır şoförlüğü yapıyor. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Karel, işine ve yaşamına dair açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
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