RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

Tolga Karel 2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den Amerika'ya taşınmıştı. Sarah Scott ile evlenen ve tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki corona virüs sürecinden kendi yaşadığı bir olayı anlattı. "Tırın soğutmalı dorsesinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdım." diyen Tolga Karel'in sözleri şok etkisi yarattı.

26.04.2020 15:19 - Son Güncelleme: 26.04.2020 15:19
ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

ABD'de yaşayan Tolga Karel, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, uzun bir süredir tır şoförlüğü yapıyor. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Karel, işine ve yaşamına dair açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

2017 yılında Türkiye'den Amerika'ya taşınan ve Sarah Scott ile evlenen Tolga Karel, tır şoförlüğü yapmaya başladı.
Aylık kazancının 8 bin dolar olmasıyla çok konuşulan Karel, Amerika'daki hayatına dair ilginç açıklamalar yaptı.

ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

'2. Sayfa'ya konuşan eski oyuncu, Türkiye'yi ve burada geçirdiği günlerini özlediğini söylerken; ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi.

ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

Bir böbrek filmi için kendisinden Türk parasıyla 25 bin TL istendiğini söyleyen Karel, filmi çektirmediğini anlattı.

ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

Corona virüs ortaya çıktığından beri evde pek vakit geçiremediğini söyleyen Tolga Karel, işinde yaşadığı en kötü olayı şu sözlerle dile getirdi...

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