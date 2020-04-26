ABD'de yaşayan Tolga Karel'den corona virüsle ilgili şoke eden sözler: Tır ile 12 ceset taşıdım!

ABD'de yaşayan Tolga Karel, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, uzun bir süredir tır şoförlüğü yapıyor. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Karel, işine ve yaşamına dair açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.