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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 18:15 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 18:15

ABD’de Süper Salı! Kasım seçimleri bugün şekilleniyor: Bir günde milyonlarca kişi sandık başında

ABD’de 15 eyalette milyonlarca Cumhuriyetçi ve Demokrat başkan adaylarını belirlemek üzerine sandık başına geçti. En çok eyalette oy verilen ve ABD’de bir gelenek haline gelen Süper Salı, Kasım 2024 seçimleri için belirleyici olarak görülürken 15 eyalette oylama devam ediyor.

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların Kasım 2024 için adaylarını belirlediği ön seçimler tam gaz devam ediyor. Pek çok eyalette Demokratlar için mevcut Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçiler için eski Başkan Donald Trump öne çıkarken 15 eyalet "Süper Salı"da oy vermek için sandık başına geçti.

ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump

KASIM SEÇİMLERİ İÇİN BELİRLEYİCİ

ABD için bir gelenek haline gelen ve en fazla eyalet için oylamanın yapıldığı Süper Salı, genel seçimler için de net bir gösterge olarak görülüyor.

2020'de Joe Biden, Süper Salı eyaletlerinden 10'unu kazandıktan sonra Demokrat rakibi Bernie Sanders'ın Demokratların adaylığına yürüyüşünü durma noktasına getirmişti. Biden daha sonra Demokratların adayı olmuş ve Donald Trump'a karşı genel seçimi kazanmıştı.

2020'NİN RÖVANŞI OLACAK

The Guardian bu yıl Süper Salı'nın daha az gerilimli olduğunu belirtti. Biden ve Trump, erken seçim için eyaletleri dolaşırken her iki parti de adaylarının kim olacağına dair net bir fikre sahip. Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley, Trump'a karşı yarışa devam etse de şu ana kadar sadece tek bir ön seçim kazandığından dolayı kendisine yönelik beklentiler oldukça düşük.

Nikki Haley

15 EYALET İÇİN BÜYÜK GÜN

Süper Salı'da Alabama, Alaska, Arkansas, Kaliforniya, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Karolina, Oklahoma, Tennessee, Teksas, Utah, Vermont ve Virginia olmak üzere 15 eyaletteki seçmenler sandık başına geçti. Alaska dışındaki tüm eyaletlerde Demokratların ön seçimleri salı günü tamamlanacak.

Kasım 2024 seçimleri öncesinde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler için en büyük oy verme günü olan Süper Salı'da milyonlarca kişi sandık başına geçti. Bazı eyaletlerde sandıklar hala açık ve oy verme işlemleri sürüyor.

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