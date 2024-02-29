ABD Başkan adayı Donald Trump’ın ismi seçim listesinden yargıç kararıyla çıkarıldı

Porter, yazılı açıklamasında, "Mahkeme aynı zamanda bu kararın büyüklüğünün ve yaklaşan Illinois ön seçimleri üzerindeki etkisinin de farkındadır. Illinois Eyaleti Seçim Kurulu, Donald Trump'ı 19 Mart 2024'teki ön seçim oylamasından çıkaracak veya ona verilen oyların iptal edilmesini sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.





Porter'in kararıyla Illinois; Colorado ve Maine'den sonra Trump'ın sandıktan atıldığı üçüncü eyalet olurken, önceki iki karar Colorado davasının ABD Yüksek Mahkemesine temyiz edilmesi üzerine durduruldu.

Donald Trump'ın adının daha önce de Oregon ve Minnesota eyaletlerinin oy pusulalarından çıkarılması için hukuki girişimlerde bulunulmuş, ancak bu girişimler başarısız olmuştu.