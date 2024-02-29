SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın ismi seçim listesinden yargıç kararıyla çıkarıldı

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın ismi Illinois eyaletindeki seçim listesinden yargıç kararıyla çıkarıldı. Cook İlçesi Bölge Yargıcı Tracie Porter, 2024 başkanlık seçimlerine gidilen süreçte Trump'ın isminin, Anayasa'nın 14. Maddesi'ndeki " isyancı yasağına" dayanarak, eyaletin oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 18:48 Güncelleme 29 Şubat 2024, 18:50
ABD Başkan adayı Donald Trump’ın ismi seçim listesinden yargıç kararıyla çıkarıldı

ABD'nin Illinois eyaletinde bir yargıç, Kongre baskınındaki rolünü gerekçe göstererek eski Başkan Donald Trump'ın ismini oy pusulasından çıkardı.



Cook İlçesi Bölge Yargıcı Tracie Porter, 2024 başkanlık seçimlerine gidilen süreçte Trump'ın isminin, Anayasa'nın 14. Maddesi'ndeki " isyancı yasağına" dayanarak, eyaletin oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti.

Porter, yazılı açıklamasında, "Mahkeme aynı zamanda bu kararın büyüklüğünün ve yaklaşan Illinois ön seçimleri üzerindeki etkisinin de farkındadır. Illinois Eyaleti Seçim Kurulu, Donald Trump'ı 19 Mart 2024'teki ön seçim oylamasından çıkaracak veya ona verilen oyların iptal edilmesini sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.



Porter'in kararıyla Illinois; Colorado ve Maine'den sonra Trump'ın sandıktan atıldığı üçüncü eyalet olurken, önceki iki karar Colorado davasının ABD Yüksek Mahkemesine temyiz edilmesi üzerine durduruldu.

Donald Trump'ın adının daha önce de Oregon ve Minnesota eyaletlerinin oy pusulalarından çıkarılması için hukuki girişimlerde bulunulmuş, ancak bu girişimler başarısız olmuştu.



Trump'ın, Illinois'deki yeni karar için Illinois eyalet mahkemelerine itiraz hakkı bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den yardım konvoylarına ateş! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan eşi dostu beslemeye devam | Özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’na vekil aracı! Trafik cezası bahanesi...
Son dakika: Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ’kopya’ yanıtı: İstanbul’da kopya çekilecek bir iş yok
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | 29 ŞUBAT 2024 MHP MYK
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
CHPKK İstanbul’un 5 ilçesinde ’DEM’lendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu
CHP’deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun’un TBMM’deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
İzmir’de feci kaza: İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi
Sapkın ittifak! CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’dan LGBT’lilere destek sözü!
Amerika’daki FETÖ’cülerin lüks yaşamı görüntülendi! Hepsi villada oturuyor
ABD kuvvetleri Gazze’de mi? Aaron Bushnell arkadaşı deşifre etti: Tünellerde savaşıyorlar! Hava Kuvvetleri’nden açıklama geldi
SON DAKİKA