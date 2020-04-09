ABD'de Kovid-19'u yenen hemşire anlattı: Tedavi 40 bin doların üstünde 09.04.2020 23:51

A Haber ekranlarında yayınlana Satır Arası programına ABD'de yaşayan ve Kovid-19 yenen hemşire Oral Dinç katıldı. Kovid-19'u nasıl yendiğini anlatan Dinç, ABD'de hastaneye kabul edilebilmeniz için çok ağır hasta olmanız gerektiğini ve tedavi sürecinin 40 bin doların üstünde olduğunu söyledi. Dinç, "Sigortanız yoksa tedavi olmanız çok zor. Kaldığımız eyaletteki ilk hastane dolu. Test yaptırmak için belli noktalar var ancak tedavi yok. Hastaneye yatırılarak tedavi edilmeniz çok zor. Devlet de hiçbir ücret ödemeyeceksiniz demedi. İnsanların sigortası var ancak sigorta her şeyi ödemiyor." dedi.