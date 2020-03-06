ABD’de bir yolcu gemisinde Koronavirüs alarmı! Helikopterden test kiti attılar! Karaya çıkışlarına izin yok | Video 06.03.2020 14:39

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, bir yolcu gemisinde daha görüldü. ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan lüks yolcu gemisinde koronavirüs alarmına geçildi. Bir kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken 3 bin 483 kişinin bulunduğu yolcu gemisine havadan test kitleri bırakıldı.

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin San Francisco açıklarında demir atan lüks gemiden bir kişinin Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin üzerine içerisinde 3 bin kişinin üzerinde yolcu olduğu bilinen gemi için alarma geçildi. Gemiye kovid-19 test kitleri helikopter ile havadan bırakılırken planlanmış yolculuğunu iptal eden Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı. İşte gelen son dakika haberinin tüm detayları…

LÜKS YOLCU GEMİSİNDE KORONA VİRÜSÜ İÇİN ALARMA GEÇİLDİ!

ABD'nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.

Grand Princess lüks yolcu gemisinde bulunan 71 yaşındaki kişi gemiden ayrıldıktan sonra California eyaleti sınırları içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Planlanmış yolculuğunu iptal eden Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı.

Karaya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin 383 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunuyor. Bazı yolcular odalarına kapanırken, koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.

Lüks yolcu gemisinin sahibi olduğu firmadan yapılan yazılı açıklamada, "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gemide bulunan tıbbi görevliler tarafından koronavirüse maruz kaldıklarından şüphe edilen yolculara testler uygulanacak ve örnekler yine helikopter ile Richmond kentinde bulunan laboratuvara gönderilecek. ABD Senatosu koronavirüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıkladı.