Haberler Haber Videoları ABD öncülüğündeki 10 ülkeden skandal Osman Kavala çağrısı! Türkiye uyardı: Hadsiz açıklama kabul edilemez

ABD öncülüğündeki 10 ülkeden skandal Osman Kavala çağrısı! Türkiye uyardı: Hadsiz açıklama kabul edilemez

ABD öncülüğündeki 10 ülkeden skandal Osman Kavala çağrısı! Türkiye uyardı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
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Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı. Toplam 10 ülke tarafından yapıldığı belirtilen tehditvari açıklamaları sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağırlan 10 ülkenin diplomatik misyon şefine bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletildi.

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