MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İngiltere'nin Türkiye'yi yıkma toplantısına ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İngiltere'nin diğer büyükelçileriyle Türkiye'yi yıkmaya yönelik gizli toplantıya katıldığı iddia edilen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'a sert sözler kullandı.

"PARMAĞINIZI KIRARIZ"

Bahçeli' şöyle konuştu:

"Yunanistan'da yayınlanan bir gazetenin 'Erdoğan'ın günleri sayılı' iddiaları eğer doğruysa burada bir sıkıntı var demektir. Türkiye çadır devleti, İngiltere'nin sömürge ülkesi değildir. Sapkın haberin Yunanistan menşei olması altı çizilmesi gereken bir noktadır. Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenimizi çiğnemek zorundadır. Türkiye güdümlü ve güdülen bir ülke olamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız. Bedelse de öderiz ama vatanı ve milleti, demokrasimizi ölüme terk edemeyiz."

"BÜYÜK BRİTANYA GİZLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ"

Takvim.com.tr'nin 3 gün önce açıkladığı haberinde Yunanistan'da 127 yıldır yayın yapan aşırı sağcı Estia gazetesi, 16 Ekim 2021 tarihli sayısında, "Atina, Lefkoşa ve Ankara gibi kilit pozisyonlarda görev yapan üç Büyük Britanya'nın Büyükelçileri, YDP hükümetinin bakanları, KKTC'deki ana-muhalefet partisi başkanının çalışma arkadaşları, (gazete yayın yönetmenleri vs.) siyasi analizciler ile komşu ülke Türkiye'deki hakim olan durum konusunda görüş alış-verişi rutin bir uygulama değil. Büyük Britanya'nın yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un olağanüstü bu girişimiyle bu kadar geniş bir katılımla yapılan toplantıda Ankara'da son yaşananlar değerlendirildi." ifadesini kullanmıştı.