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ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...
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19. yüzyılda Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu'ydu... Fotoğrafçıların Osmanlı Devleti payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgiyle karşılandı. ABD'deki New York Kütüphanesi günümüzde Osmanlı İmparatorluğu'na dair fotoğrafların sergilendiği önemli merkezlerden biri. Kütüphanenin arşivinde Osmanlı Devleti'ne ve o dönemin İstanbul'una ait yüzlerce eser dikkat çekiyor. İşte ABD arşivinin tozlu raflarından çıkan Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...


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