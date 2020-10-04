Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki operasyonu 8'incü gününde sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, sıcak bölgede gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. Kerim Ulak, canlı yayında dün bölgede Türk gazetecilerin hedef alındığı bölgeyi gösterirken bomba sesleri duyuldu. Panik anları böyle görüntülendi.
A Haber sıcak bölge Terter'de! Canlı yayında bomba sesleri
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