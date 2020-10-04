Azerbaycan askerlerinden Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı!

Ermenistan’ın geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği alçak saldırıya misliyle karşılık veren Azerbayca, 30 yıldır işgal altında olan topraklarını tek tek alıyor. Azerbaycan’ın Türk SİHA’ları ile vurdukları noktalarda bulunan Ermeni askerlerin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. 30 yıldır işgal altında bulunan bölgeleri kurtarmaya devam eden Azerbaycan askerlerinin Ermenistan’a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor.

Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.



Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile "Yaşa Azerbaycan" şarkısını söyledi.

Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.