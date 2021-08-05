A Haber ekibi alev kapanının ortasında kaldı! Kızılay aracıyla son anda yangından kurtuldular! İşte panik anları

Türkiye genelinde birçok bölgede devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, A Haber ekiplerinin haber nöbeti de bölgede sürüyor. Milas'ta bulunan termik santralde gece saatlerinde çıkan yangını haberleştirmek için bölgede bulunan A Haber ekipleri adeta alev kapanının arasında kaldı. Alevlere karşı verilen zorlu mücadele saniye saniye görüntülendi.

Muğla'daki orman yangını şiddetli rüzgar ile hızlanarak Milas'taki termik santrale kadar ulaştı. Gece yarısı bölgede alarmlar çaldı, TSK'nın amfibik botu ile tüm bölge tahliye edildi. Karadan da büyük bir telaşla kaçma çabası vardı. A Haber ekibi olan biteni tüm Türkiye'ye göstermek için termik santral bölgesindeydi. Alevlerin termik santrali sarıp, yolu ulaşıma kapattığı dakikaya kadar bölgeden yayın yapan ekip, alevlerin arasında kalma tehlikesi yaşadı. Ulaştırma aracına ulaşması mümkün olmayan A Haber ekibini Kızılay ekibi son anda kurtardı.

ALEVLER TERMİK SANTRALİ SARDI

Milas'ta akşam saatlerinde çok şiddetli rüzgar oluştu. Kontrol altına alınan yangın bir daha büyüyerek termik santrale doğru ilerlemeye başladı. TSK'nın amfibik gemisi bölgedekileri hızla tahliye ederken, karadan da motorlar ve otomobillerle kaçış başladı. Vatandaşların tamamına yakını tahliye edilmişken korkulan oldu, alevler termik santral tesisine sıçradı.

A HABER EKİBİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

A Haber ekibi, bölgedeki panik anları ve termik santral yangınını son ana kadar büyük özveri ile görüntüledi. Bölgede sık sık tehlike atlatan ekip, kül yağmuruna maruz kaldı.

"ALLAH'IM İNŞALLAH RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİR YOKSA BURADA BÜYÜK BİR FELAKET OLACAK"

A Haber Muhabiri Hakan Süer'in korku dolu anları anlatırken, 'Allah'ım inşallah rüzgar yön değiştirir, yoksa burada büyük bir felaket olacak' sözleri ve kameraman arkadaşını sık sık temkinli olması konusunda uyarması dikkat çekti.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Kentte neredeyse herkes tahliye edilirken, görevini son ana kadar yerine getirmeye çalışan A Haber ekibi alevlerin yolu sarması ile mahsur kalma riski yaşadı. Araçlarına ulaşması mümkün olmayan ekibi son anda fark eden Kızılay aracı kurtardı.

YAYIN ARAÇTA DA SÜRDÜ

Kızılay aracı ile alevlerden kaçan A Haber ekibi kayıtta kalmaya devam etti. Yolda mahsur kalan ve kaçmaya çalışanlar da araca alınarak bölgeden hızla uzaklaşıldı.