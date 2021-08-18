A Haber dünya medyasını nasıl atlattı? A Haber'den büyük gazetecilik başarısı...

Taliban'ın Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmesinin ardından dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri konuşuyor. Türkiye'de de A Haber bu gelişmeleri anbean izleyicilerine aktarırken, dünya medyasını atlatarak Taliban'ın sözcüsü Suhail Shaheen'i de canlı yayına bağladı. Ancak A Haber'in bu gazetecilik başarısı bazı kesimler tarafından suçmuş gibi yansıtılmaya çalışıldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, konuyla ilgili bir yazı kaleme alarak "A Haber ne yapmaya çalışıyormuş... Gazetecilik yapıyor olmasın?" yorumunda bulundu.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Bunca yılın terörist devletleri dururken Taliban'la görüşmek..." başlıklı yazısı

Afganistan 40 yıldır dünyanın süper güçlerinin mücadele alanı.

Kimileri bu ilgiyi, Afganistan'ın dünyanın yarı nüfusundan fazlasını barındıran coğrafyanın sınırında doğal bir karakol olmasına bağlıyor...

Rusya, ABD, Çin, Hindistan ve Pakistan, Afganistan'daki etkinliklerini artırmak için mücadele ediyor.

Tıpkı Venezuela gibi, ülkedeki zengin doğal kaynaklara dikkat çekenler de var. Afganistan'daki "yeni bin yılın madeni" olarak adlandırılan lityum rezervinin trilyon dolarlara karşılık geldiği belirtiliyor.

Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban'la Türkiye'nin olası temaslarına dair muhalefetteki ve ona ilişik foncu basındaki havada ise bu küresel perspektiften eser yok.





Düne kadar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Körfez'de, Azerbaycan'da, Libya'da nüfuz alanını asker kullanmadan diplomatik ilişkilerle genişletmesine taş koymaya çalışıyorlardı...

Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Sincan'da, Latin Amerika'da Taliban'dan katbekat fazla insanın ölümünden ve kadına tecavüzden sorumlu olan emperyalist devletlerle diplomatik ilişki kurulmasından hiç rahatsız olmayanlar, şimdi de Taliban'ın sakallarını gözümüze sokuyorlar.

İktidar, Afganistan'daki satrançtan bağımsız olmadığı anlaşılan içerideki ırkçı kampanyaya pabuç bırakmamalı... Her Afgan'ı Taliban militanı gibi göstermeye çalışan faşistlere aldırmadan, kompleks yapmadan Kâbil'deki yeni yönetimle diplomatik ve ticari ilişkilerini artırmalı.

Çünkü ulusal çıkarlarımız bunu gerektiriyor.

Ayrıca, Ankara gibi sağduyulu bir aktörün Kâbil'de etkin olmasının, bundan sonra hayatı zorlaşacak olan Afgan kadınları ve gençleri için bir umut kapısı olacağı da akıldan çıkartılmamalı.

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A HABER, TALİBAN'I YAYINA BAĞLAYARAK NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Bütün dünya Afganistan'a kilitlenmiş...

Küresel televizyonlar, gazeteler ülkede neler yaşandığını ve Afganları nelerin beklediğini takipçilerine aktarmaya çabalıyor...

Tam bu sırada, Kâbil düşerken, A Haber, Taliban'ın Sözcüsü Suhail Shaheen'i yayına bağlıyor. Sevgili arkadaşımız Banu El de Kâbil Havalimanı'ndan gelen dramatik görüntülere ve insanların kaygılarına dair soruları direkt muhatabına yöneltiyor.

Üstelik de sözcüyü yayınlarına alan CNN International gibi dünya devi medya kuruluşlarını atlatarak...

Ekipteki bütün meslektaşlarımı tebrik ederim.

Gelin görün ki A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var...

A Haber, Taliban'a nasıl söz hakkı verirmiş...

A Haber ne yapmaya çalışıyormuş...

Gazetecilik yapıyor olmasın?