7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı! Bakan Kurum canlı yayında rakamlarla açıkladı

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı ortaya çıktı. TOKİ'nin ürettiği konutlarla ilgili algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu, "1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı." dedi. Ancak gerçek rakamları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum canlı yayında açıkladı. TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktaran Bakan Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar" dedi.