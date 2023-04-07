7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi

Seçim anketlerinde geride olduğu için yalan vaatlerle kamuoyunu etkilemeye çalışan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde de çelişkilerle dolu vaatler bulunuyor. CHP lideri 2017 yılında ise partili Cumhurbaşkanına karşı olduğunu belirtmişti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinden ayrılmayacağı açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu?" diye sormuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun geçmişte verdiği çelişkili vaatlerin listesi.