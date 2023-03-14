6'lı masanın 'gizli' ortağı HDP'den PKK terörist başı Abdullah Öcalan'a selam

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun kirli siyasetine maruz kalıyor.



Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı binbir tartşmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.



CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!

Gelişme üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurdu.





"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.



HÜDA PAR'I HEDEF ALDILAR

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP bugün Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan HÜDA PAR'ı hedef aldı.



HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." açıklamasından rahatsız olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak,"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar vahim durumdalar" dedi.







HDPKK İLE İŞ TUTAN CHP'DEN TESCİLLİ RİYAKARLIK

Bu gelişme, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile 2019 yerel seçimlerinde açık şekilde iş birliği yapan ve önümüzdeki günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek istemek için HDP Genel Merkezi'ne gideceklerini duyuran CHP'nin riyakar siyasetini bir kez daha açık etti.



Sosyal medyada CHP'li Faik Öztrak'a "PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ile birlik içinde olan kendileri değil sanki" şeklindeki yorumlarla tepki gösterdi.





CHP'NİN ORTAĞI HDP'NİN VEKİLİ ALMANYA'DA TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Geride kalan gün HDP vekili Sezai Temelli, Almanya'da düzenlenen ve PKK paçavralarının sergilendiği sözde etkinlikte teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermiş ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan iktidarını göndereceklerini öne sürmüştü.





İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI

Öte yandan İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu da tam gaz devam ediyor.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.



"HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...



Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.





PKK ELEBAŞI KARASU'DAN ALTILI MASA'YA DESTEK

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyonu destek verdi.



Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur.



Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.