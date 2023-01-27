6'lı masanın devleti talan planı! Bir ifşa daha geldi... MİT, Genelkurmay, BDDK...

Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken masa giriştiği kirli pazarlıklrı ve adaylık konusundaki beceriksizliğini perdelemek için ise algılara oynadı.

9,5 SAAT YEDİLER İÇTİLER

İYİ Parti Genel Merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı toplantı 9,5 saat sürdü.

ADAYLIK MESELESİNİ GEÇİŞTİRİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Toplantı sonrası 6'lıdan yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Adaylık meselesi isim verilmeden geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler. Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel olmamasına rağmen algı yapan muhalefet eğer Meclis'in seçim kararı almazsa Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia etti.

6'lı masa liderlerinin daha önce Erdoğan'ın adaylığı konusunda engel olmadığını belirten açıklamaları ortaya çıkarken bunun bir perdeleme ve algı operasyonu olduğu da açıkça görüldü.

DEVLETİ TALAN PLANI İFŞA OLDU

Öyle ki CHP'nin yayın organlarından Halk TV yazarı Fikret Bila, 6'lı masanın iktidar olmaları halinde devleti nasıl talan edeceklerini açıkça yazdı.

Bila, "6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda" diyerek ilk işin MİT, Genelkurmay, BDDK ve HSK gibi kritik kurumlarda görevden almalar yapacağını yazdı.

Bila'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde;

"Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak.

Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak.

Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı'nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak.

Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek.

Yargının bağımsızlaştırılması da yeni iktidarın ilk hedefleri arasında. Bu amaçla Hakimler Savcılar Kurulu'ndan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik yapılacak."

Bila'nın yanısıra benzer itiraflar CHP yandaşı Can Ataklı ve 6'lı masayı desteklediği bilinen FETÖ'cü Cevheri Güven'den de gelmişti.

İLK SİNYAL FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN

Süregiden krizin yanında masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, perde arkasında yürütülen rezil ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.

9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR

FETÖ'cü Güven'in ardından onu adeta doğrulayan bir açıklama da fondaş gazeteci Can Ataklı'dan geldi. Altılı masanın teknik ekibinden bir isimle görüştüğünü söyleyen Ataklı, "9 bin kişilik bir liste hazır. Bütün rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, genel müdürlükler, bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürleri, emniyet teşkikatları bunların tamamına atayacak liyakatli adamımız var." dedi.

Devlette bulunan kadroların boşaltılarak içine 6'lı masanın militanlarının yerleştirilmesine ilişkin bu süreç ortaya çıkarken; kirli pazarlıklarını sürdüren ortaklardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.