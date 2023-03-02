6'lı koalisyonda 13. raunt! 6'lı masa adayı belli oldu mu? Aday bugünkü toplantıda açıklanacak mı?

Seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyonu oluşturan siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması" bugün saat 14.00'da yapılacak. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi adayın bugün de açıklanması beklenmiyor.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI

Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti. Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ENGELİ AŞAMIYOR

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda tansiyon yüksek... Her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajı veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü İYİ Parti engelini aşamıyor.

Meral Akşener 'kazanacak bir aday' iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek CHP'yi içten vuruyor, Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'ahmak, gerizekalı' hakaretlerini savurdu. Bunun üzerine "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek CHP liderinin adaylık hayallerine bir kez daha şerh koydu.

Gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener - Kılıçdaroğlu ikilisi Ankara'da 'kriz' masasına oturdu. Görüşme üzerine CHP kanadı medya üzerinden İYİ Parti liderini köşeye sıkıştırmak için "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısını yaydı.

CHP'YE '2 MART' BASKISI

İYİ Parti bu hamle sonrası harekete geçti... CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 2 Mart'taki toplantıyı işaret etti.



Bir yandan da adaylık yolunda isimleri İYİ Parti eliyle dolaşıma sokulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamleler peşi sıra geldi.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA FLORYA KURŞUNU! BAĞIMSIZ ADAYLIK....

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için Florya'da bir otel kiraladığı, 100 bin imza toplayarak bağımsız adaylığını ilan edeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. İmamoğlu'na bu yolda en büytük desteği İYİ Parti'nin vereceği söyleniyor.



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugünkü sözleri ile tüm okları üzerine topladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'ADAYLIK' ADIMI: MASAYA GÖZ KIRPTI

Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu ekseninde süren adaylık savaşında 'ben de varım' diyen Yavaş, 6'lı masayı işaret edip adaylığı görev olarak kabul edeceğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU DAVUTOĞLU'NUN AYAĞINA GİTTİ

İYİ Parti'nin ayak direyen tutumu, Akşener'den rüzgarı alan İmamoğlu'nun başına buyruk hamleleri ve Mansur Yavaş'ın adaylığa göz kırpan sözleri sonrası eli zora giren Kılıçdaroğlu'ndan ise manidar bir adım geldi. CHP lideri, masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Davutoğlu'nun Ankara'daki evinde yapılan 3 saatlik görüşmede masada adaylık konusunun olduğu öğrenildi.





AKŞENER ADAYLIK GÜNDEMİYLE KURMAYLARINI TOPLADI

Ankara'daki bu sürpriz görüşmenin yankıları sürerken Meral Akşener, 6'lı koalisyonun Saadet Partisi ev sahipliğinde yapacağı toplantı öncesi kurmaylarını topladı.



Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, parti genel merkezi ek binasında GİK üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının ele alınacağı yarınki altılı masa toplantısına ilişkin değerlendirme yapıldığı öğrenildi.





TOPLANTI ÇOK ÇETİN GEÇECEK!

Kılıçdaroğlu'nun önce kurmaylarını toplayıp kendisine tam biat istemesi, ardından Davutoğlu'nun ayağına gitmesiyle eşgüdümlü olarak Meral Akşener'in kurmaylarını toplaması, toplantının çok çetin geçeceğini gözler önüne serdi.