Türk siyasetine 'Güneş Motel' rezaletini yaşatan CHP bir kez daha benzer bir kirli koalisyon pazarlığıyla gündemi zehirlemiş durumda. Ortaklarıyla ağır hakaretleriyle dağılan masa, verilen seçim rüşvetleriyle güç bela yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu ortak aday ilan edildi ancak Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu. Koalisyon krizleri ve geçmişte kalan kirli siyasi pazarlıkları hatırlatan bu gelişmeler hafızalara kazındı.

"PROTEZ SİYASETİ"

Yaşanan gelimleri köşesinde değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 1 Cumhurbaşkanı 5 yardımcı ve 2 yedekten oluşan bu sistemin Türkiye'ye kayda değer hiçbir şey vaadetmediğini belirtti. Müderrisoğlu, Akşener'in masaya dönmesini sağlayan hamleleri, "Protez siyaseti" olarak nitelendirdi.

Okan Müderrisoğlu'nun yazısı:

Bunun adına "Protez Siyaseti" denir. Masanın kesilen bacağına protez takıp ayakta tutma formülüdür bu.

Kaderin cilvesine bakın ki...

CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığını bir kandil gecesi Saadet Partisi lideri açıkladı. Ve hayatın gerçekleri de CHP'ye mübarek "üç ayları" hatırlattı.

O Kemal Kılıçdaroğlu ki daha düne kadar, "Parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Tarafsızlık yeminine nasıl bağlı kalacak?" diye iddialı sözler söylüyor, kendini de bağlıyordu. Öyle ya, CHP rozetini çıkarmak Kemal beyin siyasi kimliğini mi değiştirecek, hafızasını mı silecek?

ÇOK BAŞLILIK ÇIKMAZI

6'li Masa'yı aksak da olsa yeniden bir araya getirme formülü esasen "çok başlılık çıkmazı" demek. 5 genel başkana "cumhurbaşkanı yardımcılığı ulufe gibi" verilirken İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına ise aynı makam "havuç" olarak gösterilmiş, vaziyet şimdilik idare edilmiştir.

SP önündeki açıklamada Sn. Akşener'in ekranlara yansıyan yüzü, ilerisi için çok şeyi anlatmakta, elbet bir gün rövanşın alınacağını bugünden hissettirmektedir.

"TÜRKİYE NASIL YÖNETEMEYECEKLER"

Akşener'in deyişi ile ister "kumar masası" isterse "noter masası" olsun, ortada küçük hesaplara dayalı "pazarlık masası" olduğu kesinleşmiştir.

Güven açığının had safhaya çıktığı, yenilir yutulur olmayacak lafların edildiği, her kafadan bir ses çıkan siyasal birlikteliğin, -Allah muhafaza- iktidara gelse ülkeyi nasıl yönetemeyeceği bugünden ortaya çıkmıştır.

Açıklanan 11 madde, masa bileşenleri için ne kadar gerekli ise Türkiye'nin istikrarı açısından o derece tehlikelidir. Parçalı yapılar, yönetsel sorunlar çıkacağını öngören mekanizmalar, cumhurbaşkanı yetkisine ortaklıklar... Başlı başına endişe kaynağıdır!

Karar, her zamanki gibi milletin ferasetine kalmıştır. Ya istikrar ya da kriz! Ne diyelim? Olanda hayır vardır!

Okan Müderrisoğlu'nun yazısını okuma için tıklayınız

Karar, her zamanki gibi milletin ferasetine kalmıştır. Ya istikrar ya da kriz! Ne diyelim? Olanda hayır vardır!

MASA CÜMBÜŞE DÖNDÜ

Burhanettin Durmaz da ortaya çıkan ucube ötesi sistemi masaya yatırdı. Durmaz, yaşanacak krizleri masadakileri tasfiye ederek çözmeye çalışacak koalisyonun, Türkiye'ye herhangi bir şey vaadetmediğini yazdı.

Burhanettin Durmaz'ın köşe yazması:

Akşener ayrılmadan önce cumhurbaşkanı yetkisinde 5 yardımcı olacağı söylendi. İki büyükşehir belediye başkanının eklenmesiyle masa tam bir cümbüşe döndü. Artık bir koalisyon masası bile değil.

Yetki paylaşımı açısından Anayasa'ya uygun olmamasını bir kenara bırakın muhalefetin sistem önerisi tam bir labirent gibi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, CHP'li Yavaş ve İmamoğlu icracı cumhurbaşkanı yardımcısı, Akşener hükümet dışında mı içinde mi belli değil. İçinde olursa icracı cumhurbaşkanı yardımcısı, değilse ağır abla.

GP, DEVA, SP ve DP ise bir seviye daha aşağıda, icracı olmayan cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan.

Akşener'i de sayarsak 8'li bir yetki paylaşımı dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Hatta hayal edilmedi...

"Tek adam" eleştirisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiler, buldukları formül hayal ötesi. Seçim öncesindeki paylaşım sorunlarını masayı genişleterek çözme iddiasındalar. Kazanmaları durumunda masadakileri tasfiye ederek siyasi çekişmelerini çözerler artık.

UCUBE ÖTESİ KOALİSYON

Kılıçdaroğlu kazanırsa sahip olduğu yetkiyi 7 kişi ile paylaşacak. Tabii, sol partilerin ve HDP'nin taleplerinin de dolaylı yoldan ekleneceğini hatırlayalım. Böylece üretilen labirent formül "büyük koalisyon" diye pazarlanacak. Sonuç "ucube ötesi" koalisyon mühendisliği.

Burhanettin Durmaz'ın yazısnı okumak için tıklayınız