6 Şubat depreminden etkilenen Hatay'da bayram tatilinin ardından iş makinası sesleri yankılanmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi.

Hatay'da aylardır devam eden hasarlı binaların yıkımına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ara verilmişti.

Kurban Bayramı boyunca kent sessizliğe hakim oldu. Kentte yıkımlar, 9 günlük tatilin ardından tekrar başladı. Hatay'da alışılmaya başlanan iş makinası sesleri yeniden yükseldi.

"9 GÜNLÜK TATİLİN ARDINDAN İŞİMİZİN BAŞINA GELDİK"

İş makinası operatörü Mehmet Alayrak, 9 günlük tatilin ardından yeniden iş başı yaptıklarını ifade etti. Alayrak, "Bayramda evimize gittik, ailemizle bayramlaştık. 9 günlük tatilin ardından işimizin başına geldik.

Yıkımlar çok zor, keşke deprem olmasaydı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Duygusal bir yıkım, çocukların oyuncakları ve eşyaları çıkıyor" dedi.

"TOZUN İÇERİSİNDE BAYA BİR ZORLANIYORUZ"

İş makinası operatörü Haluk Yaymaz da, Bayram tatilini aileleriyle geçirmenin kendilerine iyi geldiğine değinerek, "9 günlük bayram tatilinin ardından bugün işe başladık. Acı gerçek, şuanda enkazları kaldırıyoruz. Zor bir durum, hava çok sıcak. Tozun içerisinde baya bir zorlanıyoruz. Ekibimle birlikte. Bu yıkım bizim işimizde olsa psikolojimiz sarsılmıştı. 9 günlük tatil çok iyi geldi. Çok güzeldi, mutlu olduk" şeklinde konuştu.